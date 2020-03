Gemeente Anderlecht eist 800.000 euro van voetbalclub Anderlecht

Volgens de Franstalige krant La Dernière Heure heeft voetbalclub Anderlecht een openstaande schuld van 800.000 euro bij de gemeente Anderlecht. De gemeente dreigt juridische stappen te ondernemen indien paars-wit die som binnen een maand niet betaald heeft. De club geeft aan dat het dossier eerstdaags besproken zal worden.

Onder oud-voorzitter Roger Vanden Stock bouwde Sporting Anderlecht een nieuw oefencomplex in Neerpede. Om dat project te realiseren moest een feestzaal, die eigendom was van de gemeente, afgebroken worden. Daarom sloot de club volgens La DH een akkoord met de gemeente om 800.000 euro bij te dragen aan de bouw van een nieuwe feestzaal, ter compensatie.

Die betaling zou normaal in drie schijven gebeuren. Eerst twee schijven van 100.000 euro en daarna een laatste van 600.000 euro. De bouw van de nieuwe feestzaal startte in 2018 en de facturen werden ondertussen naar Anderlecht gestuurd, zodat de recordkampioen zijn deel kon betalen. Maar volgens La DH is dat tot op heden nog niet gebeurd.

In een reactie aan de Waalse krant bevestigt burgemeester Éric Tomas (PS) dat de betalingen nog niet gebeurd zijn. “We hebben al verschillende aanmaningen gestuurd, maar die vallen blijkbaar in dovemansoren”, aldus Tomas.

Éric Tomas, burgemeester van Anderlecht. Foto: BELGA

Aangetekende brief

Daarom nam de burgemeester maatregelen: “Op 3 maart hebben we de club een aangetekende brief gestuurd waarin we vragen dat bedrag binnen een maand te betalen, zo niet zullen we gerechtelijke stappen moeten ondernemen. Anderlecht moet dat bedrag betalen, daarover valt niet te discussiëren. Het is maar normaal dat de club de voorwaarden van het akkoord, ook al werd het ondertekend ten tijde van Vanden Stock, naleeft.”

In Juni van vorig jaar volgde een ontmoeting tussen een delegatie van de gemeente en van RSCA. Ook huidig voorzitter Marc Coucke was aanwezig. “De gemeente heeft Sporting Anderlecht toen herinnerd aan de openstaande factuur en we hebben gevraagd die zo snel mogelijk te betalen. Maar sindsdien is er niets veranderd. Nooit kregen we een officieel antwoord op de verschillende herinneringen die al stuurden. Over het algemeen onderhoudt de gemeente een goede relatie met de club, maar als je een openstaande schuld hebt, is het normaal dat je die betaald. En dat is hier niet het geval”, concludeert Tomas.

Anderlecht verwacht snel oplossing

Bij Het Laatste Nieuws reageerde Sporting Anderlecht kort op de aantijgingen. Ze ontkennen niet dat het bedrag betaald moet worden en verwacht dat er op korte termijn een oplossing uit de bus zal komen. “RSCA onderhoudt uitstekende relaties met de gemeente. De club en de gemeente hebben regelmatig overleg en eerstdaags zal ook dit dossier besproken worden met het gemeentebestuur.”