Paniek door coronavirus veroorzaakt tekort aan toiletpapier in Australië, maar lokale krant schiet te hulp

De Australische krant ‘NT News’ uit Darwin heeft dé oplossing gevonden om het tekort aan toiletpapier aan te pakken in Australië. Ze drukten woensdag acht blanco pagina’s af met enkel een watermerk op, om te gebruiken als toiletpapier. Een journalist deelde de video op sociale media met de hashtag #toiletpapercrisis. Door de uitbraak van het coronavirus ontstond er begin deze week een stormloop op toiletpapier.

Wereldwijd worden supermarkten bestormd door mensen die beginnen te hamsteren. Goederen zoals zeep, rijst of toiletpapier raken snel uitverkocht. Ook de Belgische supermarkten nemen maatregelen voor het coronavirus. Zo zal je bij Albert Heijn, Delhaize en Colruyt voorlopig geen proefschaaltjes meer vinden. Supermarkten zien ook dat Belgen stilletjes aan enkele producten aan het inslaan zijn. “Het is niet zo dat mensen speciaal naar de winkel komen om hun kar vol te laden. Echt hamsteren kunnen we het niet noemen, maar ze nemen hier en daar wel een pakje extra koffie of rijst mee”, zegt Roel Dekelver, woordvoerder van Delhaize.

