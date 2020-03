Zware regenval zorgt voor wateroverlast in de Westhoek

De langdurige regenval van donderdag heeft vooral in de streek van Ieper en Poperinge voor wateroverlast gezorgd. Dat meldt Kristof Louagie, woordvoerder van de brandweerzone Westhoek. Het ging vooral om grachten die overliepen. Ook een fuif van de Chiro van Westvleteren valt in het water.

In totaal kreeg de brandweer van de zone Westhoek sinds donderdagnamiddag ongeveer 90 oproepen te verwerken. Door de vele regen liepen meerdere grachten over. Daardoor kwam het water op de straat terecht en werden sommige huizen bedreigd. Uit veiligheidsoverwegingen werden de bewuste straten afgesloten voor het verkeer.

De hinder situeerde zich vooral in de streek van Ieper, Poperinge en Wervik. Later waren onder andere Diksmuide en Kortemark aan de beurt. Vrijdagochtend werd de brandweer dan weer opgeroepen voor kleine overstromingen in de buurt van Veurne en Lo-Reninge. Dat heeft alles te maken met het water dat via de IJzer richting zee wordt afgevoerd.

In totaal heeft de brandweer 88 oproepen gekregen, vooral voor beekjes die uit hun oevers zijn getreden. Ook de fuif van Chiro van Westvleteren dreigt in het water te vallen door de overvloedige. De fuif gaat morgen door, maar door de regen is de weide waar de tent staat overstroomd. Intussen heeft de leiding besloten om de tent te verplaatsen naar een hoger gelegen weide opdat de fuif kan doorgaan.