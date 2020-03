Frank Vercauteren wil geen item maken van zijn contractsituatie: “Ik koos voor Anderlecht voor de lange termijn”

Als Anderlecht verliest van Zulte Waregem of KV Mechelen wint van Eupen, dan zit paars-wit in Play-off 2. Logischerwijs zal dat niet op de rekening van coach Frank Vercauteren worden geschreven. Iedereen gaat ervan uit dat hij blijft. “Mijn toekomst is niet belangrijk”, zegt de coach.

Bij RC Genk is er al duidelijkheid. Ook als de Limburgers in Play-off 2 eindigen, gaan ze door met trainer Hannes Wolf. Hoe zit het bij Anderlecht? “Ik stel mezelf die vraag niet”, aldus Vercauteren. “Ik heb nog een contract waarbij alles klaar en duidelijk is. Toen ik voor Anderlecht koos was dat niet voor 3 of 6 maanden, maar voor de lange termijn. Het was een weloverwogen keuze en die wil ik zolang mogelijk volhouden. Al hangt dat niet alleen van mij af natuurlijk, maar dat is geen item. De toekomst van Anderlecht is nu het belangrijkste.”

De vraag is of het voor Vercauteren zou aanvoelen als een mislukking als Anderlecht straks in Play-off 2 zit. “Als ploeg verlies en win je samen. Als we het niet halen, dan is iedereen mee verantwoordelijk. We hebben gewoon niet genoeg punten gehaald. Alleen al die twee verliespunten in het slot van de match tegen AA Gent...Dat konden twee hyperbelangrijke punten zijn. Kijk, als het niet lukt is het ook mijn verantwoordelijkheid. Ik ga niets afschuiven op anderen, maar dan beginnen we in Play-off 2 opnieuw. Dan moeten we die play-offs proberen te winnen en zo Europees voetbal halen.”

Maar zover is het dus nog niet officieel. KV Mechelen moet eerst winnen van Eupen. Anderlecht moet zelf winnen van Zulte Waregem. “Ik kijk alleen naar onze eigen match. Ik ga niet loeren naar wat er op andere velden gebeurt. Voor het eerst dit seizoen kunnen we 9 op 9 pakken. Laat ons dit maar realiseren en dan zien we het wel. Op training is de sfeer wat luchtiger na twee goeie zeges, maar het mag ook niet te luchtig worden.”

Groep met Eupen?

Voor het duel met Zulte Waregem recupereert Anderlecht Nacer Chadli. Bakkali, Roofe en Sandler zijn wel weer op de club om te revalideren, maar zijn niet inzetbaar. We wilden van Vercauteren wel nog even weten of hij echt nog nooit keek in welke POII-groep Anderlecht nu virtueel zit ingedeeld. Voorlopig is het Eupen, Beerschot en W-Beveren. “Ik lees in de kranten dat het ook nog Lommel kan worden”, besloot Vercauteren. “Het heeft geen zin om te speculeren. We zien wel. We hebben het niet in eigen hand.”