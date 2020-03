Bewoonster betrapt 15-jarige inbreker in het midden van de nacht

Mechelen - De lokale politie heeft een 15-jarige inbreker gevat die donderdagochtend een woning was binnengedrongen in het Klein Begijnhof in Mechelen. De betrapte dief vluchtte weg, maar liep in de Sint-Katelijnestraat in de handen van de politie.

De politie kreeg donderdag om kwart over twaalf ’s nachts een melding van een woninginbraak in de wijk Klein Begijnhof. De inbreker was langs de achterzijde een woning binnengedrongen. Toen hij in de trappenhal was, ging het licht aan en werd de bewoner gewekt uit haar slaap.

“De bewoonster kon nog zien dat de inbreker zich uit de voeten maakte. In de woning had hij kledingstukken gestolen die hij onderweg had weggegooid”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “In de nabijgelegen Sint-Katelijnestraat merkten onze agenten een jongeman op die aan de opgegeven persoonsbeschrijving voldeed. Bovendien was hij in het bezit van sleutels en een portemonnee met de identiteitspapieren en bankkaarten van het slachtoffer bij wie hij had ingebroken.”

Het ging om een 15-jarige jongen uit Mechelen die bij de politie bekend is voor eerder gepleegde misdrijven. Na verhoor in het politiekantoor werd hij ter beschikking gesteld van het parket. Die besliste om hem over te dragen aan de jeugdrechter, van wie hij de gepaste jeugdbeschermingsmaatregelen kreeg opgelegd.

De gestolen goederen konden allemaal gerecupereerd en aan het slachtoffer worden terugbezorgd.

