“Ik pis op u allemaal: ‘tramterrorist’ Utrecht spuwt opnieuw naar rechters en drijft slachtoffers en nabestaanden tot wanhoop

Gökmen Tanis (38), die vorig jaar in Utrecht een terroristische aanslag pleegde op een tram, is vrijdagochtend door vier potige agenten de rechtszaal uitgedragen nadat hij weer eens naar de rechters had gespuwd. Het was al het zoveelste incident tijdens dit tumultueuze proces. “Ik pis op u allemaal”, zei hij toen de rechter naar zijn reactie vroeg op het feit dat er levenslang tegen hem werd geëist.