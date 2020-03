Ex-vriend die atlete neerstak op trein wordt vrijdag overgeleverd aan België

Xavier B., de 41-jarige man die verdacht wordt van de moordpoging op atlete Fanny Appes, wordt vrijdag aan België overgeleverd. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde. “Hij zal door de politie en nadien door de onderzoeksrechter worden verhoord”, zegt parketwoordvoerder Gilles Blondeau.

De 30-jarige atlete uit Kameroen werd op 13 februari neergestoken op een trein in Linkebeek. Ze raakte niet levensgevaarlijk gewond. De vermoedelijke dader, haar 41-jarige ex-partner Xavier B., sloeg op de vlucht.

LEES MEER. Ex van atlete Fanny Appes opgepakt na moordpoging op trein: “Vandaag ben ik ontsnapt, maar evengoed kon ik vermoord zijn”

Het slachtoffer werd al een hele tijd lastiggevallen door de man. Zes maanden geleden diende ze een klacht in Eigenbrakel en in Nijvel in. Op weg naar haar werk werd ze op de trein opgewacht door B. De vrouw probeerde van plaats te veranderen, maar werd gevolgd en langs achter aangevallen met een mes.

Xavier B. ging na de feiten op de vlucht naar Frankrijk en ontkende in verschillende media-interviews elke betrokkenheid bij de steekpartij. Op 18 februari werd de man dan opgepakt in het Franse Douai, op basis van het Europees aanhoudingsbevel dat een onderzoeksrechter intussen had uitgevaardigd.

Appes kwam tien jaar geleden naar België en trainde als sprintster bij atletiekclub Royal Cercle Athlétique du Brabant Wallon in Nijvel. Daar werd ze gecoacht door Carole Bam, die ook de Belgian Cheetahs onder haar hoede heeft. Voor Kameroen nam ze deel aan tal van nationale en internationale wedstrijden. Appes hoopt in de zomer te kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio.