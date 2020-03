Vakbonden Blokker hebben weinig vertrouwen in nieuwe topman: “Hij kon geen businessplan voorleggen”

De vakbonden bij Blokker België hebben een verzoeningsvergadering aangevraagd bij het bevoegde paritair comité. “We zullen de FOD Werk inlichten over het grote gevaar dat voor de keten Blokker België dreigt en opnieuw proberen om van de overnemer een visie op langere termijn te krijgen over het jobbehoud”, zegt het BBTK in een persbericht, in naam van het gemeenschappelijk vakbondsfront.

Eerder deze week hadden de Belgische bonden nog een ontmoeting met Dirk Bron, de nieuwe eigenaar van de 123 Belgische Blokker-winkels en hun 670 personeelsleden. Die ontmoeting kwam er op aandringen van de bonden zelf, omdat ze met veel vragen zaten. Bron wil de Blokker-winkels ombouwen tot discounters onder het merk Mega World en belooft een jaar werkzekerheid.

Maar de ontmoeting maandag stelde de bonden weinig gerust. De nieuwe eigenaar bleef er erg vaag over de toekomstplannen en kon geen concreet businessplan voorleggen. “Wij hadden heel wat vragen bij de lancering van het merk Megaworld (businessplan, commerciële strategie, welke logistiek zal worden opgezet, informatica, opleiding voor het personeel, renovatie van de winkels, enz.). Hebben wij antwoorden op die vragen gekregen? Niet echt, er is niets concreets of tastbaars. Voor ons is dit allemaal veel te vaag, te onduidelijk en volstrekt onvoldoende”, klinkt het vrijdag in het persbericht.

LEES MEER. Nederlander met sjoemelgeschiedenis gaat ‘nieuwe’ Blokkers bevoorraden vanuit Maasmechelen

Er heerst ook ongerustheid over de persoon van Bron zelf, naar aanleiding van verschillende persartikels waarin hij wordt beschuldigd van fraude. “We hebben hem de grote ongerustheid en het wantrouwen meegedeeld dat het personeel van Blokker tegenover hem ervaart. Wij hebben hem dan ook gevraagd om hierover toelichting te geven. Zeer geërgerd antwoordde hij ons dat hij niet schuldig is en integendeel zelf slachtoffer. Toen stond hij op en verliet de vergadering voortijdig en zeer geagiteerd.”

Met de verzoeningsvergadering wil men Bron opnieuw rond de tafel te krijgen.