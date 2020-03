‘Antiek fotoboek’ uit Tweede Wereldoorlog blijkt lugubere geschiedenis te hebben

Op een Poolse markt werd onlangs een opvallend antiek fotoalbum uit de Tweede Wereldoorlog aangeboden. Maar de oorspronkelijke koper vond dat het boek een rare geur had, ook leek er een haar uit te groeien en had het leer rond het boek een tattoo. Onderzoekers van het Staatsmuseum Auschwitz-Birkenau zijn nu vrij zeker dat het boek gemaakt werd met menselijke huid.

Een verzamelaar had het boek gevonden op een antiekmarkt in Polen. Toen hij opmerkte dat het boek een rare geur had, dat er een menselijk haar uit leek te groeien en er een tattoo op stond, overhandigde hij het aan onderzoekers van het Staatsmuseum Auschwitz-Birkenau.

Daar kwamen ze tot de vaststelling dat de kaft van het boek gemaakt werd met mensenhuid. Vermoedelijk is de huid afkomstig van een of meerdere slachtoffers die vermoord werden in het nazivernietigingskamp Birkenau. Nog volgens de onderzoekers is het boek het werk van Ilse Koch.

Foto: Aushwitz Memorial Museum

Koch, de echtgenote van Birkenau-commandant Karl-Otto Koch, stond in het kamp bekend voor haar wreedheid en gruwelijke experimenten. Zo zou ze te paard door het kamp hebben gereden om zweepslagen uit te delen aan de gevangenen, zou ze gevangenen met tattoos hebben laten vermoorden om met hun huid lampenkappen te maken en zou ze met afgehakte duimen lichtschakelaars hebben laten maken.

Na de oorlog werd Koch veroordeeld tot levenslang. Later werd die straf omgezet in een straf van vier jaar wegens een gebrek aan bewijzen. Toen ze vrijkwam, werd ze meteen weer opgepakt en veroordeeld tot levenslang. In 1967 beroofde ze zich van het leven.