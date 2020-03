Jess Thorup strijdvaardig na verlies tegen Cercle: “Wij willen nog steeds zo lang mogelijk meedoen voor de titel”

Een week na de nederlaag op bezoek bij Cercle Brugge klinkt Jess Thorup bijzonder strijdvaardig. Zaterdagavond ontvangen de Buffalo’s immers naaste rivaal Charleroi en de Deense coach van AA Gent rekent op een scherpe reactie van zijn team. Ook al pleit hij toch voor wat rust: “Voor die partij tegen Cercle kregen we veel lof omwille van ons voetbal en nu is alles weer anders. We willen nog altijd zo lang mogelijk meestrijden voor de titel”

“Na de uitnederlaag in Oostende voelde ik al dat alles soms snel van zwart in wit kan veranderen”, stak Jess Thorup vrijdagmiddag tijdens de gebruikelijke persconferentie van wal. “Ook al kan ik wel begrijpen dat als je verliest tegen een lager gerangschikt team, mensen zich afvragen hoe dit mogelijk is. Na die nederlaag wonnen we echter zes maal en speelden we tweemaal gelijk in de acht duels die hierop volgden. En vorige week verloren we dus op bezoek bij Cercle.”

Meeste doelpunten gescoord

“Voor die partij kregen we evenwel veel lof omwille van ons voetbal en werden we zelfs geciteerd als voornaamste titelrivaal voor Club Brugge. En nu is alles weer anders. We zijn nochtans nog steeds hetzelfde elftal en we willen nog altijd zolang mogelijk meestrijden voor de titel. Maar als je me enkele maanden geleden had voorspeld dat we op twee duels van het einde op de tweede plaats zouden staan en het meest gescoord zouden hebben, was ik zeker tevreden geweest.”

Niet AA Gent, wel Cercle Brugge kon zondag vieren. Foto: BELGA

Daarnaast wil Thorup ook niet te veel druk op de schouders van zijn team leggen. Zeker omdat tegenstander Charleroi momenteel in een heuse topvorm verkeert: “Ik schat Charleroi heel hoog in en ze spelen ook gewoon heel goed voetbal, zeker niet louter countervoetbal zoals ik hier en daar lees en hoor. Door die ene nederlaag denkt iedereen blijkbaar dat deze wedstrijd tegen Charleroi extra moeilijk wordt. Het is evenwel nog steeds dezelfde tegenstander. Maar wij moeten nu in de eerste plaats als groep een scherpe reactie tonen en willen terug de juiste flow te pakken krijgen in aanloop naar Play-off 1.”

“Tevreden met reactie van mijn spelers”

En dan kwam de people manager en motivator in Jess Thorup opnieuw aan de oppervlakte. Met een vurig slotpleidooi leek hij alvast een voorproefje weg te geven van zijn peptalk die hij zaterdagavond vlak voor de aftrap nog in petto heeft voor zijn team: “Wij willen met zo veel mogelijk punten aan Play-off 1 beginnen. Uiteraard is het belangrijk dat je merkt dat spelers ontgoocheld zijn na een nederlaag of uitschakeling. Want dat bewijst dat je hongerig bent.”

“Ik was trouwens heel tevreden met de reactie van mijn spelers. We hadden trouwens ook nog eens een hele week om te praten en te trainen. We werkten verschillende stevige sessies af aan hoge intensiteit. Ik wilde vooral die scherpe reactie zien op het veld en dat is gelukt. We moeten nu vooral ook niet teveel denken maar al onze energie in de partij tegen Charleroi investeren.”