KV Mechelen wil absoluut naar PO1: “Wanneer het gebeurt, maakt ons niet uit. Als het maar gebeurt”

Zelf thuis winnen tegen Eupen en hopen op puntenverlies van Genk in Oostende. KV Mechelen kan dit weekend al zeker zijn van hun allereerste deelname aan PO1. In het andere geval wacht er volgende week een beslissend duel op Genk. “Mij maakt het niet uit wanneer het gebeurt. Als het maar gebeurt”, vertelt Wouter Vrancken.

Zelfs met de meet in zicht blijft het discours van Wouter Vrancken onveranderd. “Bij Genk is het van moeten. Wij zitten in de positie van underdog maar we gaan er wel alles aan doen om die zesde plaats te pakken”. “We kunnen vooruit kijken zoveel we willen, veel zin heeft dat toch niet. We moeten in de eerste plaats zorgen dat we er morgen staan. Het zou zot zijn om onze voorsprong op Genk nu te grabbel te gooien, ook al kunnen we het volgende week dan nog afmaken in Genk.”

LEES OOK. Hoogspanning Achter de Kazerne: KV Mechelen wil niet nog een keer zevende worden

Wat verkiest de coach zelf: het afmaken voor eigen publiek of toch liever in een prestigeduel in Genk? “Mij maakt het niet uit wanneer het gebeurt. Als het maar gebeurt. Wat mij betreft hoe rapper, hoe liever. Ik ben niet het type dat graag dingen uitstelt. Niet in het dagelijkse leven en ook niet in het voetbal. Maar wij moeten hier niet bezig zijn met wat Genk zaterdag gaat doen. We moeten er zelf alles aan doen om de drie punten thuis te houden en dan zien we wel.

Geen Van Damme

Tegen de Panda’s kan Vrancken nog niet rekenen op Joachim Van Damme. De sterkhouder op het middenveld blesseerde zich vorige week aan de rug en is nog niet voldoende hersteld voor een selectie. “Het gaat wel al veel beter dan in het begin van de week. Toen was stappen zelfs nog moeilijk. Maar de kans dat hij opnieuw iets gaat voelen is te groot om het risico te nemen. Voor Genk geraakt hij normaal gezien wel weer speelklaar, maar het blijft een beetje afwachten.” Aanvoerder Onur Kaya en vaste invaller Clément Tainmont zijn wel hersteld van hun blessures en zitten in de selectie.

?? Igor De Camargo heeft vandaag zijn contract verlengd ??

I-GOR DE CA-MAR-GO!



MEER NIEUWS: https://t.co/6C4mnk3GlM pic.twitter.com/GtVaRtOiod — KV Mechelen (@kvmechelen) March 5, 2020

“Blij met contractverlenging De Camargo”

Tot slot drukte Vrancken ook zijn tevredenheid uit over de contractverlenging van Igor De Camargo. De spits tekende gisteren bij tot 2021. “Ik was vragende partij om hem hier te houden. Maar als coach beslis je daar natuurlijk niet alleen over. Ik ben dan ook blij dat ze er redelijk snel zijn uitgeraakt. Voor hem is het positief dat er duidelijkheid is over zijn toekomst. Igor is iemand met veel kwaliteiten op en naast het veld. Hij voelt zich duidelijk ook heel goed bij deze club. Op zijn leeftijd (De Camargo wordt 37 in mei, nvdr.) is het mooi om voor een club te spelen met zoveel supporters die in volle groei is. Dat zal de keuze voor hem ook makkelijk hebben gemaakt.”