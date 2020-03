Philippe Clement kampt met blessuregolf, maar kijkt uit naar Brugse stadsderby: “We moeten klaar zijn om een muur open te breken”

Goed en slecht nieuws voor Club Brugge en Philippe Clement. Mats Rits tekende bij tot 2024, maar de middenvelder is ook twijfelachtig voor de match tegen Cercle Brugge.

Rits kreeg een trap op de voet en wacht nog de ernst van zijn blessure af. “We moeten geduld oefenen”, aldus Clement, die wel opgetogen is over zijn contractverlenging. “Mats heeft hele grote stappen vooruit gezet. Ik ken hem nog van bij Beerschot waar hij een totaal andere speler en mens was. Ik ben blij dat zo’n jongen zich engageert om bij Club Brugge te blijven. Met wat hij de laatste maanden toont, zal er sowieso interesse uit het buitenland komen.”

Wie Cercle zeker niet haalt, is Okereke. Door een voetbreukje is de Nigeriaan minstens vier weken out. “Een grote domper”, vindt Clement. “Op twee weken tijd raken we drie spelers (ook Dennis en Vormer, nvdr.) kwijt door contactblessures. Maar dat hoort bij voetbal.” Dennis (enkel) en Vormer (knie) worden klaargestoomd om de bekerfinale te halen, al is die kans klein. Rits (voet) zit voor morgen in de brede selectie, maar wordt waarschijnlijk gespaard.

Op recordjacht

Club Brugge is tegen buur Cercle op recordjacht: het kan het meeste punten ooit halen in de reguliere competitie. Indien het wint, doet het beter dan Anderlecht in seizoen 2009-2010. “Ik ga niet aan het rekenen zoals jullie. Al heel het seizoen niet, trouwens. Het is wel fantastisch dat we zo’n record kunnen halen met nog één wedstrijd te gaan. Dat toont aan welk fantastisch jaar mijn jongens draaien”, zegt Clement.

Al wordt de derby geen sinecure. Cercle blaakt van vertrouwen na 12 op 12 en wil zich definitief redden. “Van de heenmatch blijven bij Cercle nog twee jongens over. Groen-zwart heeft ook een sterke coach binnengehaald. Wees maar zeker: het wordt niet zo’n spectaculaire wedstrijd als in Genk. Gevaarlijk wordt het wel. We moeten klaar zijn om hun muur open te breken en tegelijk niet tegen een gevaarlijke counter te lopen.”

Hardwerkende Krmencik

Een muur slopen? Komt goed uit, want op Genk toonde aanwinst Michael Krmencik dat hij naar zijn beste vorm groeit. Zijn invalbeurt deed de balans in het voordeel van Club Brugge kantelen. “Krmencik werkt enorm hard op training. Hij heeft nog bepaalde achterstand weg te werken. Toch laat hij week na week betere dingen zien”, aldus Clement, die de Tsjech mogelijk laat starten. “Zo’n aanpassingsperiode is moeilijker tijdens de winter wanneer je in een groep terechtkomt die alle principes al gewoon zijn. Dat was spelers als Balanta en Ricca ook zo. Maar dat wisten we op voorhand.”