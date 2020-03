Doel 1 en 2 dreigen vroeger te moeten sluiten: valt de situatie nog te redden? En als het niet lukt, dreigt er dan een stroomtekort?

Dat de regering in 2015 besliste om Doel 1 en 2 tien jaar langer open te houden, is onwettig. Dat stelde het Grondwettelijk Hof donderdag in een arrest. Reden? Er is geen milieu-effectenrapport opgesteld. Een nieuwe wet moet goedgekeurd worden vóór 2023 of een vervroegde sluiting dreigt. Maar hoe realistisch is het om dat toch nog te regulariseren?