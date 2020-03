Koninklijke opdrachthouders Dewael en Laruelle willen “coalition of the willing” rond tafel brengen

De koninklijke opdrachthouders Patrick Dewael (Open VLD) en Sabine Laruelle (MR) willen partijen rond de tafel brengen met het oog op de vorming van een nieuwe regering. Ze willen nog voor maandag - wanneer hun opdracht afloopt - praten over een kadernota rond begroting, socio-economische hervormingen, ethische thema’s en een agenda voor een staatshervorming. Sommige partijen zouden meer tijd vragen voor ze de stap naar de onderhandelingstafel willen zetten.

De voorzitters van Kamer en Senaat kregen twee weken geleden de opdracht van de koning in het kader van de regeringsvorming. Zij kwamen aan zet nadat de opdracht van Koen Geens (CD&V) was mislukt. Geens wou PS en N-VA rond de tafel brengen, maar de Franstalige socialisten deden de deur andermaal dicht voor een regering met de Vlaams-nationalisten.

Dewael en Laruelle moesten in de eerste plaats de rust doen weerkeren. De politieke relaties waren immers verzuurd. CD&V was behoorlijk boos over het ‘njet’ van de PS. De christendemocraten blijven vasthouden aan een regering met een Vlaamse meerderheid en dus met N-VA. Andere partijen leken te wachten tot CD&V het roer alsnog zou omgooien. CD&V’er Koen Geens had immers zelf vastgesteld dat de afwijzing van de PS “definitief” leek.

Noodregering

De jongste dagen werd de piste van een noodregering geopperd. De huidige minderheidsregering in lopende zaken, bestaande uit CD&V, MR en Open VLD, zou dan uitgebreid worden met socialisten en groenen om de meest dringende uitdagingen - niet in het minst de begroting - aan te pakken. CD&V-voorzitter Joachim Coens had eerder al gesproken over een ‘coronacoalitie’, met partijen die bereid waren om voor die dringende zaken samen oplossingen te zoeken.

Verschillende CD&V’ers én Open VLD’ers zeiden donderdag geen heil te zien in een voorlopige regering. Bovendien kregen Dewael en Laruelle - die maandag op het paleis worden verwacht - van de koning de opdracht om contacten te leggen voor de vorming van een “volwaardige regering”.

“Coalition of the willing”

De parlementsvoorzitters zouden naar verluidt een “coalition of the willing” rond de tafel willen brengen. Ze hadden gehoopt om nog voor het einde van hun opdracht een vergadering te hebben over een kadernota, met budgettaire krachtlijnen, socio-economische hervormingen en ethische thema’s. De nota zou ook de weg naar een volgende staatshervorming moeten uitstippelen.

Maar sommige partijen zouden nog niet klaar zijn om de stap naar de onderhandelingstafel te zetten, valt te horen. CD&V verzet zich voorlopig tegen elke formule met paars-groen, omdat die geen Vlaamse meerderheid heeft. Ook de sp.a is weigerachtig. De Vlaamse socialisten zijn in zo’n formule mathematisch niet nodig en willen enkel meedoen als ze inhoudelijk kunnen wegen. Zij wachten dus tot duidelijk wordt wat er inhoudelijk op tafel komt.