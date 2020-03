Zondag is het eindelijk zover: de eerste van twee finalewedstrijden tussen Beerschot en OH Leuven. Dé ultieme ontknoping van de Proximus League. De promotiefinales van de afgelopen jaren stonden steeds garant voor spektakel en emotie. Maar wat weet u nog van deze finalewedstrijden?

Welke huidige eersteklasser won de promotiefinale in 2018?

In de promotiefinale van 2019 namen Beerschot en KV Mechelen het tegen elkaar op. Welke Beerschot-speler werd in de heenwedstrijd van het veld gestuurd door twee keer geel te pakken?

Ook in de terugwedstrijd van de promotiefinale van 2019 pakte een speler van Beerschot rood. Wie werd er toen rechtstreeks uitgesloten?

Welke ploeg betwistte nog nooit een promotiefinale?

In 2017 speelden Antwerp en Roeselare de promotiefinale. In zowel de heen- als de terugwedstrijd scoorde Roeselare één keer. Welke speler nam beide goals voor zijn rekening?

Welke trainer verloor in 2018 de promotiefinale met Beerschot tegen Cercle Brugge?

Welke scheidsrechter floot de heenwedstrijd van de promotiefinale tussen Beerschot en KV Mechelen in 2019?

Welke doelman stond er in de promotiefinale van 2017 onder de lat bij Antwerp?

Wie was er aanvoerder van Cercle Brugge in de promotiefinale van 2018?

Welke scheidsrechter floot de terugwedstrijd van de promotiefinale in 2018 tussen Cercle Brugge en Beerschot?