EU-lidstaten maken voorlopig geen extra geld vrij voor vluchtelingen in Turkije: “Het nieuws over onze grenzen die open zijn, is vals”

Ankara krijgt voorlopig geen extra Europees geld voor de opvang van Syrische vluchtelingen in Turkije. Een aantal lidstaten toonde zich daar eerder deze week toe bereid, op voorwaarde dat Turkije de grens met EU-lidstaat Griekenland opnieuw sluit, maar “migranten aansporen om op een illegale manier te proberen de grenzen met de EU over te steken, is geen aanvaardbare manier voor Turkije om steun te vragen van de EU”, zei de Europese hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid Josep Borrell vrijdag na een bijeenkomst van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken.

De Europese ministers van Buitenlandse Zaken waren de afgelopen twee dagen bijeen in Zagreb voor een informele ministerraad. Daar werd vrijdag een formeel luik aan gekoppeld, naar aanleiding van de crisis aan de Turks-Griekse grens. Duizenden migranten en vluchtelingen uit onder meer Afghanistan en Syrië proberen daar de EU binnen te komen sinds Ankara het voorbije weekend aankondigde dat het de grens met Griekenland niet langer dichthoudt.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil Brussel daarmee onder druk zetten om tussen te komen in het conflict in Syrië, nu de situatie in Idlib escaleert, en wil meer Europees geld voor de opvang van vluchtelingen. In de omstreden migratiedeal tussen de Europese Unie en Turkije uit 2016 engageerden de Turken zich om migranten en vluchtelingen op te vangen, in ruil voor zes miljard euro Europese steun. Maar dat is niet voldoende om de vele nieuwe vluchtelingen uit de regio rond Idlib op te vangen, vindt Ankara.

Geen beslissing

Onder meer de Nederlandse en Duitse ministers van Buitenlandse Zaken toonden zich donderdag bereid om extra geld vrij te maken, maar enkel als Turkije de grens met Griekenland opnieuw afsluit. Maar tot een formele beslissing kwam het vrijdag nog niet. “We verwerpen de situatie waarin migranten massaal naar de grenzen met de EU komen omdat iemand hen heeft verteld dat de grenzen open zouden gaan”, zei een boze Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger voor het Europees buitenlands beleid. “Migranten aansporen om op een illegale manier te proberen de grenzen met de EU over te steken, is geen aanvaardbare manier voor Turkije om meer steun te vragen van de EU”, klonk het.

Tegelijkertijd moet Ankara stoppen met de verspreiding van valse berichten, vindt Borrell. “Het nieuws over de Europese grenzen die open zijn is vals”, klonk het. “Als we ernstige situaties willen vermijden, moeten de mensen de waarheid weten. Zeg hen niet dat de grenzen open zijn en dat al honderden mensen zijn overgestoken, stop dat spel”.

Grenzen blijven potdicht

Intussen houdt de EU de Griekse grenzen potdicht. “De EU en de lidstaten blijven vastberaden om de Europese buitengrenzen te beschermen. Illegaal de grens oversteken zal niet getolereerd worden, en de EU en de lidstaten zullen alle nodige maatregelen nemen in overeenstemming met de Europese regels en het internationaal recht”, aldus de buitenlandministers in een communiqué. De ministers vragen Turkije om zich opnieuw te houden aan de migratiedeal uit 2016.

Wat de situatie in Idlib betreft herhaalt de EU de nood aan desescalatie. “Het staakt-het-vuren moet gerespecteerd worden, op de grond en vanuit de lucht”, aldus Borrell. Daarnaast moeten de strijdende partijen humanitaire hulp aan de bevolking mogelijk maken. “Het is logistiek erg moeilijk om hulp, voedsel, medicijnen en schuilplaatsen op het terrein te krijgen, de mensen zijn moeilijk bereikbaar door het conflict. Laten we hopen dat het staakt-het-vuren dat gemakkelijker maakt. Geld is het probleem niet, maar de logistiek wel.”

De Europese Commissie van haar kant maakt 60 miljoen euro vrij voor humanitaire bijstand in het noordwesten van Syrië. Daarnaast organiseert ze eind juni opnieuw een donorconferentie.