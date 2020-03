Dubbele zelfmoordaanslag op Amerikaanse ambassade in Tunis

De Amerikaanse ambassade in de Tunesische hoofdstad Tunis werd vrijdagochtend geviseerd door een dubbele zelfmoordaanslag. Dat meldt het Tunesische ministerie van Binnenlandse Zaken. De terroristen viseerden een bewakingspost rechtover het ambassadegebouw. Bij de aanslag raakten vijf mensen van de veiligheidsdiensten en een burger gewond, aldus nog het ministerie. De verdere omstandigheden van de aanslag zijn nog onduidelijk: volgens een politieagent ter plaatse aan het Franse persbureau AFP zou zeker één terrorist omgekomen zijn.

Getuigen meldden eerder dat de ontploffing zich voordeed toen een man zichzelf opblies vlak bij de ambassadegebouwen. Niet veel later meldde de ambassade op Twitter dat spoedpersoneel ingeschakeld is, en mensen werden gevraagd de omgeving te vermijden.

Nabij de ambassade zijn een paar voertuigen beschadigd, waaronder de moto. De ambassade ligt in de wijk Berges du Lac, op een tiental kilometer van het centrum van Tunis. Verschillende andere ambassades en kantoren bevinden zich in die wijk.

Tunesië is de afgelopen jaren verschillende keren opgeschrikt door aanslagen. Er vielen tientallen doden in maart 2015 bij aanvallen op een museum in Tunis en een vakantieverblijf in Sousse. Veel slachtoffers waren toeristen uit Europa, onder wie twee Belgen.