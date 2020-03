Dan toch elektrische bussen in Gent, tegen volgend jaar

Gent - Er komt dan toch een project met elektrische bussen in Gent. Tegen eind volgend jaar rijden drie exemplaren door de stad. Daarmee lijken de plooien tussen De Lijn en het stadsbestuur gladgestreken.

Vorig jaar leidde de kwestie nog tot een conflict tussen De Lijn en de Stad Gent. De vervoersmaatschappij schrapte toen een project met elektrische bussen zonder al te veel overleg omdat een laadstation aan de Ghelamco Arena te duur bleek. Dat leidde tot zoveel ergernis dat mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD) de boel moest sussen.

Intussen zaten alle partijen samen aan tafel en is er een akkoord. Tegen eind 2021 komen er alsnog drie elektrische bussen naar Gent, zo blijkt uit een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Stephanie D’Hose (Open VLD).

Blaarmeersen

Het laadstation wordt aangelegd in de Blaarmeersen. Die plek werd uitgekozen uit vijf locaties omwille van “de aansluiting tot het elektriciteitsnet, de afstand van het traject, de gevoeligheid voor evenementen en hinder voor omwonenden”.

De plannen worden nu verder opgemaakt zodat de aansluiting op het elektriciteitsnet en een omgevingsvergunning kunnen worden aangevraagd.

Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) reageert tevreden, al zal hij samen met De Lijn bekijken of de bussen er niet sneller kunnen komen, mits extra steun van de stadsdiensten. In Antwerpen en Leuven rijden normaal gezien voor de zomer de eerste elektrische bussen rond. “Maar het belangrijkste is dat het proefproject kan doorgaan. Het is goed dat onze gesprekken tot resultaat hebben geleid.”

De Lijn rijdt nu met diesel- of hybride bussen rond en heeft er alle baat bij haar wagenpark snel te vergroenen. De vervoersmaatschappij betaalt immers boetes om met haar verouderde bussen in de lage-emissiezone te rijden. Er werd een uitzondering gevraagd, maar dat botste op een njet van de Stad.

Tegen 2025 wil Vlaanderen alle bussen in steden elektrisch laten rondrijden. Er was al een proefproject in Brugge, maar dat mislukte omdat de bussen te lang moesten opladen.