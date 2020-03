Voetbalvedette aan lager wal: het brokkenparcours van Ronaldinho

Hij pakte prijzen met Barcelona en Brazilië, kreeg fans op de banken met zijn fabelachtige techniek en werd twee keer Wereldvoetballer van het jaar. Vandaag is Ronaldinho (39) een aan lager wal geraakte vedette, die het nieuws haalt met berichten over bigamie en torenhoge schulden. Nieuw dieptepunt in zijn verhaal: paspoortfraude.