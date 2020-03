Moeder van ‘The voice kids’-kandidate komt om het leven bij verkeersongeval in Diepenbeek

Anouk Kellens Foto: The Voice Kids

Diepenbeek - De moeder van ‘The voice kids’-kandidate Anouk Kellens is vrijdagochtend om het leven gekomen bij een tragisch verkeersongeval in Diepenbeek. De uitzending van de aflevering waarin het meisje te zien is, zal vanavond zoals gepland uitgezonden worden. “Als eerbetoon aan het getroffen gezin”, aldus VTM.

Melanie Taildeman, de moeder van ‘The voice kids’-kandidate Anouk Kellens, kwam vrijdagochtend om het leven bij een verkeersongeval in Diepenbeek. De vrouw reed in de Alfons Jeurissenstraat met haar scooter in een werfput, waar een watermaatschappij werken uitvoerde.

Video: TV Limburg

VTM en de makers van het programma “betuigen hun medeleven aan de hele familie, en wensen hen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies”, klinkt het in een persbericht. De aflevering van het programma waarin het meisje samen met haar ouders te zien is, zal vrijdagavond zoals gepland uitgezonden worden. “In overleg met de familie, als eerbetoon aan het getroffen gezin”, meldt VTM.

