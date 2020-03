Vlaanderen rouwt mee met ‘The voice kids’-kandidate die moeder verloor bij ongeval: “Haar mama is vast trots daarboven”

Diepenbeek - De vijfde aflevering van ‘The voice kids’ was vanavond een emotionele gebeurtenis. De moeder van kandidate Anouk kwam vrijdagochtend om het leven bij een verkeersongeval in Diepenbeek, maar VTM besliste na overleg met de familie om de eerder opgenomen aflevering toch uit te zenden “als eerbetoon aan het getroffen gezin”. Een gebaar dat een gevoelige snaar raakte in Vlaanderen, dat op sociale media massaal medeleven toonde.

Een T-shirt en kousen van Nirvana: dat Anouk Kellens houdt van alternatieve muziek, dat was snel duidelijk in de vijfde aflevering van ‘The voice kids’. Het 13-jarige meisje vergezelt haar vader ook graag naar Graspop. “Haren knippen en nagels lakken: dat zit er niet meteen in, neen”, lachte mama Melanie (43) toen. “Eerder op haar kamer zitten en naar muziek luisteren.”

Mama Melanie kijkt trots toe terwijl haar dochter haar verhaal doet. Foto: VTM

Dat Anouk zelf ook over een stem als een klok beschikt, bleek uit haar doorvoelde versie van ‘Let It Be’ van The Beatles. En de zenuwen van haar moeder, die waren ook nergens voor nodig: met Laura Tesoro én K3 overtuigde ze twee juryleden om haar in hun team op te nemen. “Wat een stem heb jij, zeg”, aldus Tesoro. “Je hebt me helemaal betoverd met wat je hier gedaan hebt.” Woorden van lof voor haar dochter die een apetrotse mama Melanie tot tranen toe bewogen.

Presentatrice Ann Lemmens en mama Melanie zijn blij als jurylid Laura Tesoro zich omdraait. Foto: VTM

Zo kon de vrouw gelukkig nog zien dat haar dochter, die onlangs met haar verhuizing naar een kunstschool weer helemaal opfleurde, weer gelukkig was. Mama Melanie kwam vrijdagochtend tragisch om het leven bij een verkeersongeval in Diepenbeek. VTM zond de aflevering na overleg met de familie uit zoals gepland “als eerbetoon aan het getroffen gezin”.

Vlaanderen rouwt mee

Dat eerbetoon ontroerde vrijdagavond ook heel Vlaanderen. Op Twitter stroomden de steunbetuigingen massaal toe.

