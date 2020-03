Onze man draagt een dag een rok, de blikken snijden harder dan de wind: “Ik voel me niet minder man, maar mijn ego laat een snik”

Jezus deed het, samen met de Romeinen van zijn tijd. Schotten doen het, Japanners ook. Zalando prijst het dezer dagen weer aan. Theo Francken vindt het maar niets. En wij? Wij wilden het aan den lijve ondervinden. We hebben het over mannen die een rok dragen. We maakten een wandeling door twee kilometer stadscentrum en 2.000 jaar geschiedenis. “Ge zou toch uw benen mogen scheren.”