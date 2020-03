Voetganger ernstig gewond nadat hij verkeersbord op hoofd krijgt in Ukkel

Brussel / Ukkel -

Een voetganger is vrijdagmiddag ernstig gewond geraakt in Ukkel. Dit meldt Laurent Masset, de woordvoerder van de politiezone Marlow (Ukkel, Watermaal-Bosvoorde en Oudergem). Het slachtoffer, een man van in de twintig, is in een kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.