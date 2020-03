Patrick Decuyper, ex-CEO van Zulte-Waregem en Antwerp, riskeert twee jaar cel voor fraude met certificaten voor zonnepanelen: “Het ging enkel om geld, niet om veiligheid van mensen”

Gewezen zonnepanelenkoning en ex-CEO van Zulte-Waregem en Antwerp Patrick Decuyper riskeert twee jaar cel en een verbod om nog als bestuurder van vennootschappen op te treden. Vervalste certificaten voor groene stroom zouden hem en enkele investeerders een smak geld hebben opgeleverd. Maar het zat parketmagistraat Olivier Coene vooral hoog dat op het proces alleen sprake was van grof geld. “Terwijl het zou moeten gaan om veiligheid van de mensen die onder die zonnepanelen werken of wonen. Maar daar is hier geen woord over gerept.”