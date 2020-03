Acht migranten ontdekt in vrachtwagen nabij Gent, vier mannen gearresteerd voor mensensmokkel

Gent - De politie heeft vier mannen gearresteerd in onderzoek naar een criminele bende die ervan verdacht wordt migranten naar het Verenigd Koninkrijk te smokkelen in de laadruimte van vrachtwagens. Dat meldt de Britse ambassade.

De arrestaties volgden op de ontdekking van 10 migranten in een vrachtwagen nabij Gent gisteren.. De migranten - twee volwassenen en acht jongeren - zouden afkomstig zijn uit Zuidoost-Azië. De bestuurder van het voertuig, een 64-jarige man uit Glasgow, werd gearresteerd door de Belgische autoriteiten.

De Britse politie arresteerde vervolgens nog drie Ierse mannen in Dover, op verdenking van het faciliteren van illegale immigratie. Er werden ook huiszoekingen uitgevoerd in eigendommen in Noord-Ierland en Kent, waar twee vermoedelijke vuurwapens in beslag werden genomen.