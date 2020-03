Zwangere mama met hele gezin in quarantaine

Tielt / Ingelmunster / Izegem - Een zwangere vrouw van eind de twintig uit Ingelmunster testte donderdag positief op het coronavirus. De vrouw is familie van het gezin in Wevelgem, waar al acht mensen in quarantaine zitten.

Een gezin van drie uit Ingelmunster zit in quarantaine nadat bij de moeder het coronavirus werd vastgesteld. Het gezin kwam vorige week terug van vakantie. De vrouw liet zich toen testen op het virus, maar die test bleek negatief. Daarna is ze nog in contact geweest met het gezin uit Wevelgem dat intussen in quarantaine zit en van wie ze familie is. “Na de reis had mijn schoondochter nog contact met haar familie. Deze week kreeg ze de symptomen van het virus en liet ze zich opnieuw testen. Het resultaat was positief. Erg ziek is ze niet. Een reden tot paniek is er niet. Omdat ze drie maanden zwanger is, blijven we wel erg waakzaam”, zegt haar schoonvader. De ziekteverschijnselen bij de vrouw blijven beperkt tot hoesten en niezen.

Tweede besmetting

Het gemeentebestuur van Ingelmunster is op de hoogte van de besmetting. “Een eerste test was positief. We wachten op de resultaten van een tweede test en een officiële bevestiging van het Agentschap Zorg en Gezondheid”, zegt burgemeester Kurt Windels (De Brug). Hij vindt dat er geen reden tot paniek is. “We roepen iedereen op om waakzaam te zijn en de huisarts te contacteren bij ziekteklachten. We volgen de situatie verder op en staan in contact met het agentschap. Ook een werkneemster van het Izegemse vastgoedbedrijf Dewaele Vastgoed testte inmiddels positief. Zij ging vorige week skiën in Italië en zit nu thuis in quarantaine.

Ondertussen bereiden de ziekenhuizen zich zo goed mogelijk voor op een uitbreiding van het aantal coronapatiënten. In het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt werden er nog geen positieve testen afgenomen, maar toch is de waakzaamheid er groot. “We zien een lichte verhoging van het aantal aanmeldingen. We verwachten de komende dagen een verdere stijging. Een multidisciplinair team volgt dagelijks de situatie op”, zegt algemeen directeur Peter Lauwyck.

Handhygiëne

Ondertussen worden de analyses ook in het eigen labo uitgevoerd, waardoor er binnen 24 uur een resultaat is. “Daarnaast werden ook afspraken gemaakt met de huisartsen om patiënten snel te kunnen onderzoeken”, zegt Lauwyck, die benadrukt dat er geen reden is tot paniek zolang iedereen de richtlijnen rond handhygiëne goed opvolgt.