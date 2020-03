Yvonne werd 108, maar uitgebreid vieren zit er voorlopig niet in. Met dank aan het coronavirus

Boutersem - Het coronavirus heeft roet in het eten gestrooid van de verjaardag van de Boutersemse Yvonne Struyven (108). Er was voor haar een fijn feestje gepland met felicitaties van het stadsbestuur, maar dat is uitgesteld.

Om eventuele besmettingen door het coronavirus te voorkomen, een ziekte die zeker bij oudere mensen erg gevaarlijk is, is het verjaardagsfeest van Struyven uitgesteld. Dat bevestigt schepen van Senioren Janina Vandebroeck (Open VLD). “Een begrijpelijke voorzorgsmaatregel van het rusthuis, om de bewoners maximaal te beschermen”, zegt ze. “Het is natuurlijk spijtig voor de jarige, maar anderzijds is het niet leuk feesten wanneer je je zorgen moet maken. Zeker als ook de familieleden er niet gerust in zijn. Gezien de hoge leeftijd van de dame, is het begrijpelijk dat men haar maximaal wil beschermen. Yvonne is een van de oudste inwoners van Boutersem. Het feest zal waarschijnlijk op een latere datum plaatsvinden.” Woonzorgcentrum Vondelhof wenste niet te reageren.