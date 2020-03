OHL-trainer Vincent Euvrard over eerste promotiefinale in Beerschot: “0-4 zou een goeie uitslag zijn”

Zondag staat met Beerschot-OHL een eerste van twee promotiefinales in 1B op het menu. Vincent Euvrard, de Leuvense trainer, doet geen moeite om de druk af te houden. “We willen de favorietenrol gerust op ons nemen”, klinkt het. “Een goeie uitslag zou 0-4 zijn, maar alle resultaten waarbij we een uitdoelpunt maken zijn goed.”

“Finales zijn zelden de mooiste wedstrijden, zeker niet als er een promotie op het spel staat”, waarschuwt Vincent Euvrard op zijn persconferentie in aanloop naar Beerschot-OHL. “Ik verwacht dus ook zondag vooral veel spanning.”

Analisten zijn het er min of meer over eens dat de Leuvenaars op papier over de sterkste groep beschikken. Euvrard duwt de favorietenrol niet weg. “We willen die favorietenrol gerust op ons nemen, maar ik ben niet bezig met de vraag wie er favoriet is”, klinkt het. “Wel met de vraag hoe we Beerschot gaan kloppen.”

Wat zou op het Kiel een goeie uitslag zijn voor OHL? “0-4”, verrast Euvrard, grotendeels als grap bedoeld. “Maar alle resultaten waarbij we een uitdoelpunt maken zijn mooi.”

In Beerschot lijken ze ervan overtuigd over een hechter team te beschikken. Euvrard is het daar niet mee eens. “Ze zijn daar niet goed geplaatst om in te schatten hoe sterk wij zijn als een team. Ik lees dat ze denken dat wij ons al in 1A wanen, maar dan kennen ze ons verhaal niet. Een jaar geleden waren we nog aan het knokken tegen de degradatie naar het amateurvoetbal. Ik heb er alle vertrouwen in dat mijn ploeg weet wat is het om voor elkaar te knokken.”

Een verschil tussen beide finalisten dat de OHL-trainer niet kan ontkennen, is het aantal geslikte doelpunten in de tweede periode: 8 voor Beerschot, 30 voor OHL. Een potentieel zorgenkind. “Het was defensief niet stabiel genoeg bij ons”, geeft Euvrard toe. “Dat weten we goed genoeg. Maar zondag met angst aan de aftrap verschijnen, is absoluut niet de juiste vertrekbasis.”

De spelers van Beerschot mogen bij winst een pot van 200.000 euro onder elkaar verdelen. Hoe zit dat bij OHL? “Daar weet ik absoluut niets van”, beweert Euvrard. “Bij Beerschot communiceren ze daar wel over, maar misschien is dat omdat ze zich al in 1A wanen?”

Hoeveel hij zelf aan een promotie overhoudt, weet de Leuvense troepenschouwer goed genoeg. “Natuurlijk staat er iets in mijn contract voor als we promoveren. Maar zo belangrijk is dat niet”, meent Euvrard. “Aan het einde van je carrière vragen ze niet hoeveel geld je verdiend hebt, wel hoeveel titels je gewonnen hebt.”