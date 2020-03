Zes jaar na vlucht MH17 blijven Belgische nabestaanden achter met vragen: “Wáárom een vliegtuig met onschuldige mensen neerhalen? Het blijft gewoon absurd”

Hij was nog maar pas met zijn vriend getrouwd en stond gelukkiger dan ooit in het leven. Maar het noodlot heeft anders beslist voor Benoît Chardome (51). Hij was een van de zes Belgische slachtoffers op de neergeschoten vlucht MH17, nu bijna zes jaar geleden. Zijn broer Pierre (53) blijft achter met alleen maar vragen. “Het belangrijkste is dat ik nu weet dat iedereen binnen de twee seconden dood was en dat niemand geleden heeft.”

Een gigantisch feest, met alles erop en eraan. Tot in de puntjes georganiseerd, want dat was wat Benoît Chardome met zijn ervaring in een luxueuze hotelketen op Bali het beste kon. We spreken over eind ...