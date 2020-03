“Stadionbouwers denken in eerste instantie dat ze iedereen een groot plezier doen. Dat valt opeens heel hard tegen”

Ik lees zojuist de volgende zin: Club Brugge probeert buurtbewoners gerust te stellen op infovergadering over nieuwe stadion. Mijn hart bonkt. Ik ben dol op dat soort vergaderingen. Daar waar bestuurders en grootgeldbezitters opeens moeten luisteren naar tante Severia, die in een verhaal van drie kwartier uitlegt dat ze slecht ter been is en wat het nieuwe stadion daar voor rol in gaat spelen.