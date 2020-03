Bjorn ‘El Toro’ Ruytinx verscheurd tussen Beerschot en OH Leuven: “De ploeg die met de meeste pampers speelt, valt door de mand”

Oud-Heverlee Leuven of Beerschot? Bjorn Ruytinx (39) leidde de Leuvenaars vanuit derde naar eerste klasse en heeft ook Beerschot in zijn hart gesloten. Aan de vooravond van de promotiefinale haalt ‘El Toro’ herinneringen op. Aan François Sterchele, Romelu Lukaku en Roman Abramovich. “Zo’n match op Beerschot bracht het beste in mij naar boven.”