‘Hate Game’ zonder publiek: Lukaku kijkt Ronaldo in de ogen achter gesloten deuren

Het coronavirus houdt lelijk huis in Italië en dat heeft zware gevolgen voor de Serie A. De altijd bitsige topper tussen Juventus en Inter vindt zondag (20u45) noodgedwongen achter gesloten deuren plaats.

De Italiaanse overheid kondigde deze week aan dat tot 3 april alle sportevenementen met toeschouwers verboden zijn. Daardoor vielen voorjaarskoersen zoals de Strade Bianche in het water. De wedstrijden in de Serie A gaan wel door, zij het zonder publiek.

Romelu Lukaku zag door het coronavirus al drie wedstrijden met Inter uitgesteld worden, maar trekt zondag naar Turijn voor een clash met Cristiano Ronaldo – die deze week zijn moeder bezocht in Portugal na een hartstilstand – en Juventus. Inter is in de stand naar de derde plaats gezakt op acht punten van leider Lazio, dat twee wedstrijden meer gespeeld heeft. Juve is met één wedstrijd minder dan de leider tweede, op twee punten.

De publiekloze derby d’Italia is vooral een fikse aderlating voor Juventus. De wedstrijd staat namelijk bekend als de ‘Hate Game’ bij uitstek in de Serie A en zorgt altijd voor een vol huis. Nu zou de Oude Dame zo’n 4 miljoen euro mislopen. In oktober ging Juventus nog 1-2 winnen in Milaan dankzij doelpunten van Paulo Dybala en Gonzalo Higuain.