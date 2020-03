De Bruyne dreigt Manchester derby te missen, maar: “Het gaat beter met Kevin”

Het gaat beter met de schouderblessure van Kevin De Bruyne (28). Het is wel nog afwachten of de Rode Duivel zondag kan meespelen met Manchester City in de stadsderby tegen United.

De Bruyne blesseerde zich afgelopen zondag bij een val in de gewonnen League Cup-finale tegen Aston Villa (2-1). Daardoor miste de spelmaker van dewoensdag het FA Cup-duel tegen Sheffield Wednesday (0-1 winst). Zondag in de vooravond moeten de troepen van Pep Guardiola op Old Trafford aan de bak tegen Manchester United. Het is nog afwachten of de Rode Duivel de derby haalt.

“Met Kevin De Bruyne gaat het beter”, verduidelijkte Guardiola vrijdag op de clubwebsite. “Vandaag trainden we niet, maar morgen zal het beter gaan met hem. Het loopt nog niet perfect, maar hij voelt dat het de goede kant opgaat. Voor zondag is het nog afwachten.” Manchester City telt als nummer twee in de Premier League – met een wedstrijd minder gespeeld – 22 punten achterstand op autoritaire leider Liverpool. Stadsrivaal United is vijfde met nog eens 15 punten minder dan de Citizens.