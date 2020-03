Vluchtelingen mogen van Erdogan “onveilige” Egeïsche Zee niet langer oversteken, België stuurt hulpgoederen naar Griekse grens

De kustwacht heeft van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan de instructie gekregen migranten niet langer de Egeïsche Zee te laten oversteken om in de Europese Unie te geraken. Hij haalde daarbij hun veiligheid aan.

“Illegale migranten de Egeïsche Zee laten oversteken, is niet toegestaan want het is gevaarlijk”, zo verwees de kustwacht in een mededeling naar het presidentiële bevel. De minister van Binnenlandse Zaken zal op de uitvoering ervan toezien.

“Het principe dat niet opgetreden wordt tegen illegale migranten die uit Turkije willen vertrekken, blijft van kracht, maar deze aanpak geldt niet voor overtochten via de zee omdat die levensgevaarlijk zijn”, zo werd er in de mededeling aan toegevoegd.

De kustwacht beschuldigde Athene van schending van het internationale recht door migranten op boten in gevaar te brengen, zeggend dat ze donderdag bijna honderd migranten gered had op drie boten die Griekenland half gezonken had achtergelaten.

Buitenlandse Zaken roept op tot “grote waakzaamheid”

Buitenlandse Zaken dringt intussen aan op “grote waakzaamheid” bij reizigers die naar de eilanden in de Egeïsche Zee trekken. Dat blijkt uit een aangepast reisadvies voor Griekenland dat vrijdag is gepubliceerd. “Wegens de huidige spanningen met betrekking tot de migratiecrisis, is grote waakzaamheid geboden wanneer u naar Egeïsche eilanden reist met hotspots (Lesbos, Chios, Samos, Leros, Kos). Eénmaal daar, vermijd u beter de omgeving van vluchtelingenkampen”, zo staat in het aangepaste reisadvies.

Buitenlandse Zaken signaleert ook een grotere toestroom in Athene, in de haven van Piraeus en in de buurt van het Victoriaplein, en in het noorden van het land (Thessaloniki) en in Patras.

België stuurt hulpgoederen

Ons land stuurt intussen ook via het noodmechanisme B-FAST familietenten, veldbedden en winterdekens naar de Grieks-Turkse grens. In het kader van het Europese civielebeschermingsmechanisme vertrekken vrijdagavond 64 familietenten met wintercoating, 101 veldbedden en 4.320 winterdekens naar de getroffen regio. Deze goederen zullen binnen enkele dagen door de Belgische ambassade in Athene worden overhandigd aan de Griekse civiele bescherming.