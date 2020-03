Uitgever ziet na heisa af van publicatie van memoires Woody Allen

De Hachette-groep, de Franse uitgever waarvan een dochterbedrijf op 7 april de memoires van regisseur Woody Allen zou publiceren, ziet uiteindelijk daarvan af. Hij zwicht zo voor de kritiek die was opgestoken over de publicatie van het boek.

“De beslissing om het boek van Woody Allen te annuleren was moeilijk”, zegt Sophie Cottrell, de woordvoerder van de Hachette-groep in de Verenigde Staten, in een e-mail. “De jongste dagen had de directie van de Hachette Book Groep lange discussies met het personeel en met anderen. Nadat we hebben geluisterd, kwamen we tot de conclusie dat het voor HBG niet haalbaar was om het boek te publiceren.”

Enkele tientallen werknemers manifesteerden donderdag nog voor het hoofdkantoor van de uitgever, om te publiceren tegen de publicatie van de memoires van Woody Allen.

Dylan Farrow, de adoptiedochter van Woody Allen, beschuldigt de regisseur ervan dat hij haar seksueel misbruikt heeft in 1992, toen ze zeven jaar was. Woody Allen heeft die beschuldigingen altijd ontkend. Dylan Farrow krijgt de steun van haar broer en haar adoptiemoeder Mia Farrow. Begin 2018 herhaalde Dylan Farrow de beschuldigingen, toen de #MeToo-beweging de kop op stak, waarna Woody Allen opnieuw zijn onschuld uitschreeuwde.

De memoires, ‘Apropos of nothing’, zouden op 7 april verschijnen in de Verenigde Staten en op 29 april in Frankrijk.