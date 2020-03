Ook Geens wil snel een staatshervorming: waar zitten de mankementen in het Belgische huis en zijn ze nog wel te maken?

Er moet dringend gesleuteld worden aan de architectuur van ons land. Het was CD&V-vicepremier Koen Geens die daarvoor woensdag een lans brak en een vurig pleidooi hield voor een nieuwe staatshervorming. België staat de facto ook al decennia in de stellingen. Het Belgische huis is nog lang niet af en vertoont zelfs serieuze scheuren en barsten. Wat scheelt er? Waar zitten de mankementen en de kapotte leidingen die voor de inwoners niet altijd zichtbaar zijn. Wij vroegen het aan specialisten.