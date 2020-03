Anderlecht speelt cruciale match voor lege tribune

Als KV Mechelen wint van Eupen zit Anderlecht in Play-off 2. Als RSCA zelf verliest van Zulte Waregem ook. De Brusselaars werken die cruciale match ook nog eens af met een lege tribune. De vakken achter de goal moeten dichtblijven na een bomincident.

Normaal zitten er 2078 supporters in de vakken N0 tot N6 achter de goal. Daarbij ook de harde kern, maar nu moeten die vakken leeg blijven nadat één iemand een voetzoeker naar Club-doelman Simon Mignolet. Anderlecht kon/wilde daartegen niet in beroep gaan, want dan riskeerde het een match achter gesloten deuren. Die voorwaardelijke straf hing hen nog boven het hoofd na de vuurpijlen-incidenten vorig jaar op Standard.

De fans konden maar moeilijk accepteren dat een groep gestraft wordt voor het wangedrag van één iemand. De supportersgroep Mauves Army zal alvast de spelersbus opwachten volledig getooid in het zwart uit protest. Paars-wit deed nochtans zijn best om de getroffen fans te helpen. Zij die nooit eerder een stadionverbod opliepen konden nieuwe plaatsen aanvragen. Zowat de helft van de supporters zal verspreid worden over andere vakken. Aan hen wordt gevraagd om de rust te bewaren. Ook al zijn ze niet 100 procent content.

Anderlecht houdt uiteraard rekening met Play-off 2. Ook dan is het de bedoeling om volgend seizoen door te gaan met Frank Vercauteren als hoofdcoach. Tegen Zulte Waregem recupereert paars-wit Nacer Chadli. (jug)