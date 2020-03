Jazzpianist McCoy Tyner (81) overleden

De Amerikaanse jazzpianist McCoy Tyner is overleden, zo staat op zijn Facebook-pagina. Hij werd 81 jaar oud. Tyner, die onder meer met jazzlegende John Coltrane optrad, was volgens de New York Times “een van de invloedrijkste pianisten in de geschiedenis van de jazz”.

McCoy Tyner werd in 1938 geboren in Philadelphia, aan de Amerikaanse oostkust. Als kind al speelde hij piano. Later werkte hij ook als componist. Zowel solo als met verschillende groepen had hij succes en won hij verschillende muziekprijzen, waaronder Grammy’s. In 2017 speelde hij nog op Gent Jazz.