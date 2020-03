Zij kunnen Anderlecht uit Play-off 1 houden

Anderlecht heeft zijn lot niet meer in eigen handen. Als het zelf verliest van Zulte Waregem of KV Mechelen wint van Eupen, dan is de hel van Play-off 2 een feit. En zelfs in het allerbeste scenario moeten de Brusselaars ook nog eens voorbij RC Genk, dat maar tegen KV Oostende speelt. Onbegonnen werk? Wij leggen vier spelers onder de loep die RSCA kunnen boycotten.