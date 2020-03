‘Vuilniszakken-maffia’ slaat weer toe: “Door het namaken van huisvuilzakken loopt de stad heel wat inkomsten mis”

Mechelen -

Amper een half jaar nadat de rechtbank in Mechelen een tienkoppige bende had veroordeeld omdat ze op grote schaal vuilniszakken had nagemaakt, is er een tweede soortgelijk gerechtelijk onderzoek zo goed als afgerond. Ook nu gaat het om een bende die de Mechelse huisvuilzakken namaakte en verkocht aan handelszaken. Het stadsbestuur van Mechelen gaat bekijken wat het kan doen om dergelijke frauduleuze praktijken in de toekomst te voorkomen.