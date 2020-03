CLUBNIEUWS. Mentale hulp voor Depoitre bij AA Gent, opsteker voor KV Oostende

De voorbije weken was Laurent Depoitre op de sukkel met een vervelende voetzoolblessure maar naast het fysieke aspect is er ook het mentale verhaal. KV Oostende kreeg een fikse opsteker voor de levensbelangrijke wedstrijd tegen Genk, waar Paul Onuachu dan weer klaar is voor de dienst. Het clubnieuws voor de voorlaatste speeldag in de reguliere competitie gebundeld in een handig overzicht:

AA GENT. “We helpen Depoitre ook mentaal”

De voorbije weken was Laurent Depoitre op de sukkel met een vervelende voetzoolblessure. En die speelde de Gentse aanvaller ook de laatste twee duels tegen AS Roma en Cercle Brugge nog flink parten. “We zaten deze week samen met Laurent en de medische staf”, aldus AA Gent-coach Jess Thorup. “Naast het fysieke aspect heb je nu eenmaal ook het mentale verhaal. Pijn voelen is niet evident. Zeker omdat deze blessure toch een langere periode zal aanslepen. Het zit bij hem niet louter in het hoofd, maar vooral in zijn voet. Die pijn kun je niet zomaar negeren. Je moet dan toch een weg vinden om hem te helpen, zodat hij aan zijn fitheid en balgevoel kan werken, maar tegelijk ook zijn blessure kan laten genezen. En dat is niet evident, maar we werken er hard aan.”

Roman Yaremchuk keerde deze week dan weer terug van Belgrado, waar hij aan zijn revalidatie werkte. Maar het wederoptreden van de Oekraïense aanvaller is niet voor meteen. De start van Play-off 1 halen, wordt allicht heel krap. (ssg)

KV OOSTENDE. Akpala hersteld van adductorenblessure

Opsteker voor KV Oostende: Akpala is fit voor de levensbelangrijke wedstrijd tegen Genk. De Nigeriaan is hersteld van zijn blessure aan de adductoren en zit voor de eerste keer sinds midden januari in de selectie. Custovic kan rekenen op een volledig fitte kern en selecteerde twintig spelers. Zaterdagavond vallen er nog twee jongens af. Bataille is geschorst en neemt vanavond plaats in de spionkop van KV Oostende. Jonathan Lardot is de scheidsrechter van dienst in de Versluys Arena. Laurent Conotte en Quentin Blaise zijn de assistenten. (jve)

RC GENK. Met Onuachu en… Oyen

Paul Onuachu is weer klaar voor de dienst. Maehle komt terug uit schorsing. Wouters is geschorst, Uronen en De Norre zijn out. Dus is het op links kiezen tussen Neto, pas terug uit blessure, en manusje-van-alles Cuesta. Youngster en Belg Luca Oyen zit in de kern.(rco)

KV KORTRIJK. Zonder Selemani, Hines-Ike en Hornby

KV Kortrijk moet de match tegen Antwerp aanvangen zonder Faïz Selemani, Hines-Ike en Hornby. Selemani is zoals eerder gesteld vier weken out om de pubalgie in zijn adductoren te laten helen. Hines-Ike is ook een tijdje out nadat hij door een rugblessure even niet meer op zijn linkerbeen kon staan. Hornby sukkelt al een tijdje met een spierblessure. Moffi had last van een spierblessure, maar haalde de selectie wel. Een eerste basisplaats voor Pape Gueye wenkt dus. Van Der Bruggen zal na zijn schorsing terug in de ploeg komen. (gco)

ZULTE WAREGEM. Bossut opnieuw onder de lat?

Francky Dury kan opnieuw rekenen op Sammy Bossut. De 34-jarige doelman is hersteld van zijn operatieve ingreep aan de elleboog. Zijn vervanger Eike Bansen deed het niet onaardig. Het lijkt ons plausibel dat Dury opnieuw voor Sammy Bossut (foto) kiest. Verder kan de coach nog altijd niet rekenen op Ibrahima Seck (pubalgie), Marvin Baudry (pubalgie) en Henrik Bjordal (voet). (jcs)

CERCLE BRUGGE. Geel gevaar voor Coulibaly

Zoals verwacht geen Stef Peeters bij Cercle. Omolo zal hem net als vorige week vervangen op het middenveld. Om genoeg Belgen te hebben, wordt de jonge verdediger Arne Cassaert opgevist. Er is dus geen plaats voor jongens zoals Gory, Vitinho of Panzo. Coulibaly staat met vier gele kaarten achter zijn naam, maar Storck stelt hem toch op. Bij een vijfde gele kaart mist de defensieve sterkhouder de cruciale match tegen KV Oostende volgende week zondag. (kv)

STANDARD. Nog geen Dussenne

Noë Dussenne hervatte deze week de groepstraining. De centrumverdediger was zes maanden uit door een kruisbandletsel, maar voor een eerste selectie is het nog te vroeg. Ook Merveille Bokadi is op de weg terug. Naar verwachting kiest Preud’homme voor dezelfde elf als de voorbije weken, al is het mogelijk dat Cop mag starten in plaats van Oulare. (bfa)

ANTWERP. Bölöni hoeft geen back-up voor Mbokani

Na het uitvallen van Gano moet Laszlo Bölöni (foto) op zoek naar een nieuwe back-up voor Mbokani, maar echt belangrijk lijkt het niet. Hij schoof op zijn persbabbel zelf Baby en Geeraerts naar voor, maar geen van beiden zit in de selectie voor de match op Kortrijk. Mirallas is wel van de partij. Mochtt er iets met Mbokani gebeuren, kan hij misschien toch nog als diepe man depanneren. Afwachten in welke mate Bölöni zal roteren. (dvd)

WAASLAND-BEVEREN. Wiegel en Dierckx opnieuw in selectie

Trainer Dirk Geeraerd neemt maar liefst 23 spelers op in zijn selectie voor de match tegen Moeskroen. “Wij zijn één ploeg, één team”, vertelt hij. “Samen uit, samen thuis. Ofwel zitten we na dit weekend opnieuw in de race, ofwel liggen we uit de race.” Geeraerd kan opnieuw een beroep doen op Andreas Wiegel en Tuur Dierckx. Waasland-Beveren kan vanavond rekenen op de steun van een duizendtal supporters.(whb)

STVV. Eerste selectie Nazon

In navolging van de voorbije wedstrijden zal Kostic opnieuw roteren en een drietal wijzigingen doorvoeren. Het is koffiedik kijken waar de Sloveen gaat schuiven. Sousa, Janssens en De Smet vallen naast de kern. Ook Turay is er nog niet bij. Balongo, Schmidt en De Petter zijn out. Duckens Nazon haalt voor het eerst dit seizoen de selectie. Mogelijk maakt Jorge Teixeira zijn rentree in de basiself. (pivan)