“Genk betaalt mijn loon, niet Anderlecht”

De beste bijrol is voorlopig voor RC Genk. De Limburgers maken nog altijd kans op Play-off 1 als ze genoeg punten pakken tegen Oostende en Mechelen. Voor doelman Thomas Didillon – gehuurd van Anderlecht – zou dat wel een revanche zijn op paars-wit.

Didillon heeft afgezien bij Anderlecht voor de winterstop. Vorig seizoen nog uitblinker, dit seizoen na één speeldag aan de kant geschoven omdat zijn voetenwerk niet goed genoeg was. Sinds hij echter aan Genk is uitgeleend, is er meer stabiliteit bij Genk. De Fransman wil zich bewijzen tegenover Anderlecht, maar wil dat niet luidop zeggen. “Ik ben niet rancuneus”, aldus Didillon. “Ik wil niet in het verleden leven. Ja, ik heb afgezien bij Anderlecht, maar ik moest de keuzes van de coach aanvaarden. Ook al begreep ik ze niet.”

Als Didillon tegen Oostende en Mechelen alles stopt en Genk pakt 6 op 6 dan is Anderlecht ook geëlimineerd. “Ik heb alle redenen om achter Genk te staan. Het is Genk dat mij deze kans geeft en mijn loon betaalt. Keeperstrainer Guy Martens maakt van mij een modernere keeper. Eentje die meer anticipeert dan reageert.”

Didillon speelt simpelweg voor zijn toekomst. Terugkeren naar Anderlecht zolang Kompany daar zit, lijkt geen optie. Als Genk Play-off 1 haalt, is er misschien iets meer kans dat de Limburgers zijn aankoopoptie lichten. Of dan kan hij zich meer in de kijker spelen van andere teams. “Ik heb niet de luxe om zover vooruit te kijken”, besluit Didillon.