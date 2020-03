“Noch Mechelen, noch Anderlecht helpen”

Voor Eupen staat er niets meer op het spel. Als het al in een vakantiemodus zit en Mechelen klopt Eupen, dan is Anderlecht daar de dupe van. Aanvoerder Siebe Blondelle verzekert ons dat Eupen het spel eerlijk zal spelen..

Eupen is sinds vorige week officieel zeker van het behoud na de zege tegen Moeskroen. Tegen KV Mechelen staat er voor de Oostkantonners dus niets meer op het spel. “Op het eind van het seizoen wordt er altijd gespeculeerd dat bepaalde ploegen niet meer gemotiveerd zijn”, aldus Blondelle. “Maar Eupen kreeg net een boost sinds de redding een feit is. We willen noch Anderlecht, noch Mechelen helpen. We spelen enkel voor onszelf en zullen het volle pond geven.”

Eupen heeft met Musona en Sowah twee ex-spelers van Anderlecht in dienst. Sowahs voor RSCA is nog groot, maar Musona is er misnoegd vertrokken. “Nogmaals, we kijken alleen naar onszelf. Straks volgt voor ons Play-off 2 en in die nieuwe formule met vier poules maken kleine teams meer kans op succes. Eupen zal Play-off 2 starten met de ambitie om Europees voetbal te halen en dus moeten we ons nu al opladen.”

En dan is er nog het verleden. Twee jaar geleden werd – ook bij Malinwa – gezegd dat Eupen Moeskroen liet winnen, waardoor Mechelen degradeerde. Dat is in de zaak Propere Handen nooit bewezen. “Maar we zijn dat niet vergeten”, besluit Blondelle. “Daardoor blijft de match tegen Mechelen speciaal. We zijn echt nog niet in vakantiemodus.”