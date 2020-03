“Anderlecht kan Europees halen via Play-off 2”

Hij is ondertussen 39 jaar, maar het vuur brandt nog altijd bij Olivier Deschacht. De verdediger wil nog minstens één extra jaar voetballen – tot zijn veertigste – en kan zijn ex-club Anderlecht met Zulte Waregem definitief uittellen voor Play-off 1.

Deschacht houdt er echter niet van om terug te keren naar het Astridpark, naar de club waar hij twintig jaar in de A-ploeg speelde. Voor hem voelt het aan alsof hij zijn familie de doodsteek kan geven. Toch zal hij zich niet inhouden. Vorig seizoen keerde hij met Lokeren terug (1-1) en scoorde hij zowaar. Cadeaus deelt hij niet uit. “Anderlecht kan nog Europees voetbal halen, maar dan zal het via een formidabele Play-off 2 zijn”, aldus Deschacht.

De manier waarop hij Brussel moest verlaten, is nog steeds een litteken. Van Luc Devroe en Hein Vanhaezebrouck mocht de ancien toen blijven, maar Marc Coucke maakte een eind aan zijn tijdperk. Een jaar later bood Coucke wel zijn excuses aan en meldde hij dat Deschacht nog een rol had kunnen spelen bij RSCA. Op zijn 39ste is Ollie nog altijd in topconditie. Na zijn carrière wil hij deelnemen aan marathons en triatlons. Zijn snelheid is wat geminderd, maar als hij vijftien meter kan optrekken haalt hij toch nog 33 à 34 km per uur. Hij compenseert dat ook met zijn ervaring.

Ooit wil hij misschien toch T2 worden van Anderlecht. Hij is nu bezig aan zijn UEFA-trainersdiploma en samen met ploegmaat Davy De fauw analyseert hij alles. Het duo geeft soms ook advies aan Zulte Waregem-coach Francky Dury. Benieuwd of ze een plannetje hebben tegen Anderlecht.