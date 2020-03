“Anderlecht uitschakelen zou mooi zijn”

KV Mechelen haalde nog nooit Play-off 1. Als het zelf wint van Eupen, dan is Anderlecht knock-out en moet Malinwa wellicht alleen nog afrekenen met Genk. “We hebben het gevoel dat we dit moment gaan pakken”, aldus Rob Schoofs.

Bij KV Mechelen grepen ze al een paar keer net naast Play-off 1. Alleen hebben ze nu bij Malinwa geleerd om toe te slaan op het juiste moment. Vorig jaar wonnen ze de beker en werden ze kampioen in 1B. “Het zou mooi zijn voor deze groep als we later kunnen zeggen: we brachten Mechelen terug naar eerste klasse, we wonnen de Cup en we speelden ook Play-off 1”, aldus Schoofs. “Zeker voor de iets oudere spelers, die al in de herfst van hun carrière zitten. Dat zijn toch dingen die je nooit meer vergeet.”

Stap 1 is wel komaf maken met Anderlecht. Dat kan door zelf van Eupen te winnen. “In de eerste plaats kijken we natuurlijk naar onszelf. Met Anderlecht zijn we niet bezig. Al zou het wel mooi zijn als blijkt dat wij het wel halen en Anderlecht met Vincent Kompany niet. Kompany is toch iemand die ons vertegenwoordigt bij de Rode Duivels.”

In dat scenario speelt Mechelen volgende week normaal tegen RC Genk voor een Play-off 1-ticket. Tenzij de Limburgers het al laten liggen in Oostende. Schoofs betwist tegen Eupen alvast zijn honderdste match in eerste klasse. “De zaak afmaken voor onze eigen supporters in mijn honderdste wedstrijd: dat klinkt perfect. Maar als het niet lukt, moeten we volgende week maar winnen in Genk.”