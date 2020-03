Geen kat vindt haar jongen terug

Weten veel Belgen hoe het land in elkaar zit? Je moet in elk geval iets afweten van hogere wiskunde om het te kunnen uitleggen. De zes opeenvolgende staatshervormingen hebben het zo ingewikkeld gemaakt dat weinig logisch in elkaar zit. Vlaanderen wou meer bevoegdheden, maar dat gebeurde altijd maar half, en door de complexiteit van Vlaanderen, Brussel, Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap zijn er gemeenschappen en gewesten gekomen. En zo zitten we met acht ministers van Volksgezondheid en vier ministers van Klimaat. Windmolens op het land zijn Vlaams, die op zee federaal. Ziekenhuizen zijn federaal, rusthuizen Vlaams.

Er wordt al decennia gesproken over homogene bevoegdheidspakketten – taken die volledig aan één niveau worden toegewezen – maar het wordt meestal nog ingewikkelder. Moet gezondheidszorg volledig Vlaams worden of werkt het misschien beter op federaal niveau? Het getouwtrek tussen de partijen en tussen Vlamingen en Franstaligen levert meestal een ingewikkeld compromis op.

Geldkwesties zijn zoals altijd nog moeilijker te regelen. Brussel en Wallonië zijn armlastiger dan Vlaanderen, dat solidair moet zijn. Maar tot hoever reikt de solidariteit? De financieringswet die de Belgische geldstromen vastlegt, is zo ingewikkeld dat er maar een paar specialisten zijn die ze tot in de details kennen. Vanaf 2024 wordt de solidariteit overigens afgebouwd en zal een nieuwe, complexe discussie ontstaan over een herziening. “Zonder akkoord over het geld zal er nooit een staatshervorming komen,” waarschuwt Herman Matthijs, professor overheidsfinanciën (UGent).