Te veel lilliputters

Veel specialisten en politicologen zijn het erover eens: er zijn te veel partijen en te weinig die nog echt groot zijn. Die versnippering is ook in veel andere landen een feit – kijk naar Nederland – maar België zit dan nog met Vlaamse en Franstalige taalgroepen die beide in een federale regering moeten vertegenwoordigd zijn. Om het nog moeilijker te maken: rond de extremen in ons politiek landschap – Vlaams Belang en PVDA – ligt een cordon sanitaire, waardoor met 30 zetels in het federaal parlement geen rekening wordt gehouden, wat het zoeken naar een meerderheid nog moeilijker maakt en je vaak regeringen nodig hebt met veel partijen. Mocht Vivaldi ooit realiteit worden, dan zullen daar 7 partijen in zitten. “En zelfs dan heb je nog maar een gewone meerderheid”, benadrukt Nicolas Bouteca.

De traditionele partijen zijn ondertussen verschrompeld tot middenmoters die schrik hebben om te verliezen en geen moedige beslissingen meer durven te nemen. Compromissen maken met het risico dat ze daarvoor worden afgestraft, is niet meer evident. De onderlinge concurrentie tussen partijen – ook al verschillen ze inhoudelijk niet veel, zoals N-VA en Open VLD – is er een pak groter door geworden. Nog een obstakel.

Er is dus een herverkaveling nodig. Vrijwillig, door partijen die samenwerken of kartels afsluiten. Of gedwongen: via een nieuw kiessysteem, dat grotere partijen bevoordeelt, kleine partijen ontmoedigt door een hogere kiesdrempel, of door een systeem dat minder rekening houdt met een evenredige vertegenwoordiging. “Met lilliputterpartijen kun je niet veel doen”, zegt Herman Matthijs. (fem)