Er is geen noodrem

Wanneer het land volledig geblokkeerd zit, zijn er geen mechanismen om eruit te raken. “Zelfs vervroegde verkiezingen organiseren is bij ons bijzonder moeilijk”, benadrukt politicoloog Carl Devos (UGent). In landen zoals Spanje en Israël komen er na x aantal maanden automatisch nieuwe verkiezingen indien er geen regering kan worden gevormd. Dat bestaat hier niet. Ook Devos’ collega Dave Sinardet (VUB) is voorstander van zo’n stok achter de deur. En er zijn nog noodsystemen: de mogelijkheid creëren om met een minderheidsregering te werken, een afspiegelingsregering maken indien de formatie niet lukt of een creatieve piste die zowel Devos als Sinardet voorstellen: hoe langer de regeringsvorming aansleept, hoe minder geld de partijen krijgen. “Maar we moeten ons in elk geval structureel beter wapenen voor situaties zoals deze”, zegt Devos.(fem)