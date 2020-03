Geen duidelijkheid over einddoel

Praat met 10 mensen over België en de toekomst van het land en je krijgt 10 verschillende meningen. Om de tegenstellingen tussen Vlamingen en Franstaligen te verzoenen, wordt het land al sinds 1970 hervormd. We zijn ondertussen zes staatshervormingen ver – met altijd meer autonomie voor de deelstaten -, maar we weten nog altijd niet goed waar het gaat eindigen. Willen we België behouden? Komt er Vlaamse onafhankelijkheid? Moeten we naar een mini-België gaan of het land eerder versterken? Volgens politicoloog Nicolas Bouteca (UGent) moet dringend duidelijk worden wat het einddoel is. “Zolang dat niet het geval is, zal elke hervorming bric-à-brac blijven en zullen er geen grote hervormingen komen. Zeg aan de Franstaligen wat het einddoel is en ze zullen minder watervrees hebben”. Dat einddoel kan in de grondwet worden ingeschreven, door duidelijk te zeggen welke bevoegdheden zeker federaal blijven, klinkt het nog. (fem)