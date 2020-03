nieuwe besmettingen in ons land

Het aantal Belgische besmettingen met het coronavirus is met 61 gestegen tot 111. Daarbij zijn ook de twee besmettingen gerekend die het UZ Brussel gisteravond laat bekendmaakte. De teller zal de ­komende uren en dagen nog verder ­oplopen, maar de ­bevoegde instanties doen alles om de ­situatie onder ­controle te krijgen. ­Wereldwijd raakten intussen ruim 100.000 mensen besmet met Covid-19, van wie het over­grote deel Chinezen. Meer dan de helft is ­genezen verklaard. Het aantal doden ligt op meer dan 3.400.

Tot nog toe blijft ons land in fase twee. Daarin draait alles om het in­dammen van de verspreiding. Patiënten worden geïsoleerd en ­inspec­teurs brengen in kaart met wie ze contact hadden.

Er is nog een derde en laatste fase van het coronaplan. Die gaat in wanneer er sprake is van een grote uitbraak in ons land. Dan kunnen zich scenario’s voordoen zoals in Italië en Frankrijk: ouderen krijgen extra ­bescherming, evenementen worden ­geannuleerd en ­zowel kantoren als scholen kunnen gesloten worden. (agg)